Туры из Москвы в Китай в октябре 2026 года стоят от 176 тыс рублей

Пакетный отдых в Китае в октябре 2026 года обойдется минимум в 176 тыс. рублей на двоих за семь ночей. Цены назвал гендиректор агрегатора туров «Турвизор» Илья Юртаев, сообщает Газета.ru .

В ноябре туры из Москвы стоят от 217 тыс. рублей на двоих в Шанхай и Пекин и от 214 тыс. рублей на Хайнань. Для отелей 4–5 звезд у моря цены начинаются от 179 тыс. рублей на двоих за семь ночей в октябре и от 213 тыс. рублей в ноябре.

Для пляжного отдыха Юртаев посоветовал Хайнань. В октябре температура воздуха и воды на острове составляет около +28 градусов, в ноябре — +25 градусов. Вторая половина осени комфортнее лета для тех, кто плохо переносит жару и высокую влажность.

«Хайнань — это теплое Южно-Китайское море, широкие пляжи, тропическая зелень, свежие фрукты и морепродукты. Но не стоит ограничиваться маршрутом „отель — пляж — отель“. Можно съездить в природные парки, подняться в горы, побывать на термальных источниках», — отметил Юртаев.

Эксперт рекомендовал сравнивать наполнение туров: экономия может означать неудобный перелет, удаленность от пляжа или отсутствие питания. Для первой поездки он посоветовал 9–12 ночей из-за долгого перелета и разницы во времени, а также заранее подготовить мобильный интернет, способы оплаты, навигацию и приложения.

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