Михалков заявил, что украинцев готовили к столкновению с Россией с 1991 года

Режиссер, народный артист РСФСР Никита Михалков утверждает, что с 1991 года украинские военкоматы требовали от призывников письменной готовности воевать с Россией, сообщает RT .

Он заявил, что видел документы об этом. По его словам, в военкоматы вызывали людей призывного возраста до 50 лет. Михалков также утверждает, что без начала специальной военной операции боевые действия через две недели пришли бы в Россию.

Режиссер связал эти приготовления с последующими восьмилетними бомбардировками Донбасса. При этом он возложил на Россию огромную ответственность за происходящее на Украине: по его мнению, российская сторона недооценила ситуацию.

«Потому что мы были убеждены: „Куда они денутся?“ Газ идет, кран работает — все нормально… А там вкладывали деньги, 5 млрд вложили только в школу — два поколения уже выросло людей, которые никогда не поймут, что мы один народ», — добавил он.

Ранее Михалков назвал неправильными праздники, помогающие отвлечься от специальной военной операции.

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