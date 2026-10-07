Эксперт Кокунцыков: МАКС предупреждает пользователей об опасных файлах

Центр безопасности МАКС предупреждает о потенциально опасных расширениях .exe, .scr, .bat, .cmd, .js, .vbs и .apk. Осторожность требуется и с архивами .zip и .rar, поскольку вредоносная программа может находиться внутри. Об этом РИАМО рассказал основатель и руководитель компании «Кибербастион» Владислав Кокунцыков.

Злоумышленники при этом могут использовать привычные для человека ситуации: сотруднику присылают якобы счет на оплату, покупателю — «фото доставки», а пользователю — «необходимое обновление». В результате вложение не воспринимается как подозрительное.

«Есть и техническая хитрость: настоящее расширение файла может быть скрыто. Название вроде „Договор.pdf.exe“ визуально создает впечатление документа, хотя операционная система воспринимает его как исполняемый файл», — пояснил эксперт.

Кокунцыков рекомендует особенно внимательно относиться к приложениям, которые предлагают установить непосредственно из переписки. APK-файл под видом банковской программы, корпоративного клиента или обновления может использоваться для компрометации устройства.

Риск связан именно с тем, какие именно вложения пользователь открывает и запускает, а не с функционалом мессенджера.

«В кибербезопасности опасным бывает не только неизвестный файл. Опасным может оказаться совершенно знакомый файл, появившийся в неподходящий момент», — заключил Кокунцыков.

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