В Ленинском округе строят второй детский сад ЖК «Горки Парк»

Группа «Самолет» возводит детский сад на 350 мест в жилом комплексе «Горки Парк» в Ленинском городском округе с опережением графика на месяц. Ввод запланирован на II квартал 2028 года, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Строители возводят монолитный каркас второго детского сада ЖК «Горки Парк» на уровне третьего этажа. На этой неделе начнут кладку на цокольном этаже, вскоре — обратную засыпку котлована. В учреждении смогут работать 88 сотрудников.

Трехэтажное здание площадью 4,2 тыс. кв. м рассчитано на 14 групп детей от 2 до 7 лет. Групповые помещения включат спальни, раздевалки, буфетные зоны и санузлы. Мобильные перегородки позволят менять пространство для занятий и мероприятий. Предусмотрены спортзал с тренерской и хранилищем инвентаря, музыкальный зал площадью более 100 кв. м, кабинеты логопеда и медицинского работника, пищеблок полного цикла. Входы организуют по принципам безбарьерной среды.

На территории оборудуют две спортивные площадки с натуральным газоном и резиновым покрытием, групповые игровые площадки с навесами от солнца и непогоды. Озеленение займет более 60% свободной от застройки территории: высадят яблони, сирень, декоративные кустарники, обустроят газоны, цветники и живые изгороди.

Комплекс расположен на юге Подмосковья, в 9 км от МКАД, с удобным выездом на трассу А-105. Рядом находятся Коробовский лесопарк, музей-заповедник «Горки Ленинские» и водоемы. В закрытых дворах есть детские площадки и уличные тренажеры, на первых этажах — магазины, кафе и аптеки.

В ЖК уже работает детсад на 350 мест. Проект предусматривает более 50 жилых корпусов, шесть детсадов на 1,8 тыс. мест, три школы для 3,7 тыс. учеников, физкультурно-оздоровительный центр и поликлинику.

В Подмосковье девелоперы ФСК, Level Group, «Гранель», «Самолет», ПИК, «Сити21», «Брусника» и другие строят жилье и необходимую инфраструктуру в рамках комплексного развития территорий.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.