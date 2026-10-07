В лесах Подмосковья 6 октября не зафиксировали пожаров

Возгораний на территории государственного лесного фонда Московской области 6 октября не зафиксировали. На 7–9 октября в большинстве лесничеств прогнозируют I класс пожарной опасности, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

6 октября на территории государственного лесного фонда Московской области возгораний не зафиксировали.

Прогноз пожарной опасности на 7, 8 и 9 октября одинаковый. На большей части территории региона ожидается I класс. В Бородинском, Звенигородском, Московском учебно-опытном, Ногинском и Талдомском лесничествах прогнозируют II класс. В Виноградовском, Луховицком, Подольском, Ступинском лесничествах и лесничестве «Русский лес» — III класс.

7 октября и в ближайшие дни температура днем составит +12–16 °C, ночью — +5–11 °C. Синоптики прогнозируют переменную облачность и кратковременные дожди.

Согласно народной примете, пока листья с вишен не опали, оттепель растопит выпавший снег.

При обнаружении возгорания необходимо незамедлительно сообщить о нем на горячую линию лесной охраны +7 (800) 100-94-00 или по единому номеру вызова экстренных служб 112.

Больше новостей — в MAX-канале комитета лесного хозяйства Московской области: https://max.ru/id5024129468_gos.

Сохранять уникальную природу России помогает нацпроект «Экологическое благополучие». По нему отдельное внимание уделяют защите местной флоры, фауны и развитию туризма - очищают водохранилища, расчищают русла рек, озера и прибрежные зоны, оберегают леса и природные территории. Важно сохранять заповедные места и беречь их обитателей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в этом году 39 пожаров — треть от общего количества — обнаружили с помощью «умных» камер, оснащенных искусственным интеллектом (ИИ).

«С начала года благодаря «умным» камерам, которые установлены на вышках сотовой связи, удалось обнаружить 39 лесных пожаров на площади более 50 га — около трети от общего количества. ИИ помогает определить точные координаты места задымления, моментально отправляя сигнал диспетчеру. Система видеомониторинга позволила сократить среднее время реагирования на 40 минут. Все 134 камеры, оснащенные искусственным интеллектом, вращаются на 360 градусов — таким образом, мы видим 100% лесных территорий. Однако в наиболее пожароопасных локациях в ближайшее время дополнительно установим еще пять видеокомплексов для усиления контроля», — рассказал губернатор.