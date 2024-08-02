Эксперт Юшков: на рост поставок российского газа в Европу надеяться не стоит

Значительное увеличение поставок российского газа в Европу вряд ли произойдет, несмотря на сокращение поставок СПГ из США в пользу Азии, что усложняет отказ ЕС от газа из России, заявил РИАМО эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Ранее издание Bloomberg сообщило, что в конце прошлого месяца Европа импортировала 1,5 млн тонн СПГ из США, что лишь немногим больше, чем 1,3 млн тонн, которые были получены из РФ. Этот разрыв сократился до самого низкого уровня с конца 2021 года, что усложняет планы Европы по отказу от российского газа.

«В настоящее время российские СПГ-проекты испытывают большие сложности из-за санкций. Например, „Арктик СПГ 2“ уже запустил первую линию, но отгружать топливо некуда. Большой вопрос, будут ли перевозить это топливо танкеры. Шесть газовозов, построенных для данного проекта в Южной Корее, до сих пор не переданы „Совкомфлоту“ из-за опасения вторичных санкций. Поэтому запуск новых мощностей СПГ в России остается под большим вопросом», — описал ситуацию Юшков.

Что же касается Америки, то она вместе с Австралией и Катаром планирует с 2026 по 2030 год ввести в эксплуатацию новые СПГ-заводы, напомнил аналитик. Поэтому радоваться ситуативному увеличению поставок российского газа в Европу не стоит, считает он.

В то же время эксперт отметил, что перенаправление поставок американского СПГ из Европы в Азию не мешает России продавать газ в страны этого региона. По его словам, сейчас на мировых рынках наблюдается равновесие спроса и потребления газа. Но если бы американского СПГ было меньше, то Россия зарабатывала бы на поставках газа больше, добавил Юшков.

«Россия особо не конкурирует с США на азиатских рынках, поскольку Америка поставляет газ по спотовым контрактам, а российские поставки по „Силе Сибири“ идут с привязкой к стоимости нефти. И когда стоимость газа на спотовых газовых рынках снижается, это не приводит к снижению цены СПГ, поставляемого по „Силе Сибири“» — объяснил собеседник.

Но если бы в КНР был жесткий дефицит газа, китайцы были бы более сговорчивыми в подписании контрактов по «Силе Сибири 2», полагает эксперт.

«А сейчас они ждут дополнительное предложение газа от США, Австралии и Катара, что укрепляет их переговорную позицию и позволяет выторговывать для себя наиболее выгодные условия», — констатирует Юшков.