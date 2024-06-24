Эксперт Диашов: последствия отъема активов РФ в ЕС могут быть крайне серьезными

Около 280 млрд евро составляет замороженный актив (наличные и ценные бумаги) ЦБ РФ в Европе и странах G7, большая часть находится в Euroclear. Последствия отъема этих средств могут быть крайне серьезными, сообщил РИАМО председатель комиссии по финансовым рынкам Московского отделения «Опоры России», гендиректор инвестиционной компании «Диалот» Егор Диашов.

Ранее в ЕС одобрили использование доходов от замороженных активов ЦБ РФ для помощи Украине. Изначально на Западе обсуждали использование замороженных активов только для восстановления Украины, однако после принятого решения 90% из замороженных средств пойдет на содержание ВСУ.

«Предполагается, что существует вероятность конфискации доходов от российских активов (купонов на замороженные облигации). Но стоит оговориться, что оснований для изъятия самих активов, прямо скажем, незаконно», — пояснил Диашов.

Он напомнил, что недавно Евросоюз одобрил передачу доходов от замороженных активов Украине, согласно нему 90% будет направляться в Европейский фонд мира, 10% — на реализацию программ поддержке страны и восстановления оборонной промышленности ЕС.

По словам эксперта, США в свою очередь одобрили беспрецедентную передачу Украине российских замороженных активов ЦБ в размере 6 млрд долларов. Сейчас Вашингтон пытается убедить Европу последовать этому примеру.

«Полагаю, что в сложившийся ситуации российско-американских отношений, это не слишком большой объем, который может привести к серьезному удару», — заключил специалист.