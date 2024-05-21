ЕС направит доходы от замороженных российских активов на помощь Украине

РИА Новости: доходы от замороженных активов ЦБ в Европе уйдут на помощь ВСУ

21 мая глава МИД Чехии Ян Липавский сообщил, что в ЕС одобрили использование доходов от замороженных активов ЦБ России для помощи Украине, сообщает РИА Новости .

После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 млрд евро. Около 200 млрд евро находится в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской компании.

До недавнего времени члены ЕС обсуждали использование замороженных активов только для восстановления Украины. После принятого решения 90% из замороженных активов пойдет на содействие ВСУ.

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что подобные действия понесут последствия: Москва также может не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. Пока они только заморожены в ответ.

Ранее стало известно, что замороженные в ФРГ российские активы оцениваются в 4,28 млрд долларов. По данным Reuters, в марте прошлого года сумма замороженных активов РФ была выше.