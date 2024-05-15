Reuters: замороженные в ФРГ российские активы оцениваются в 4,28 млрд долларов
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В Германии на сегодняшний день заморожены российские активы на общую сумму 3,95 млрд евро, или 4,28 млрд долларов, сообщает Lenta.ru.
По данным Reuters, в марте прошлого года сумма замороженных активов РФ была выше. Минфин ФРГ отмечал, что она была в размере 5,25 млрд евро.
Речь в материале ведется идет о стоимости активов ЦБ РФ, частных лиц и компаний, попавших под санкции после начала спецоперации.
Размер данных активов может колебаться из-за ситуации на рынке.
Ранее France 24 писало, что Рим тратит миллионы на арестованные яхты российских олигархов. В итальянских портах пришвартованы семь таких яхт.