France 24: Рим тратит миллионы на арестованные яхты российских олигархов

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Власти Италии тратят миллионы евро на обслуживание арестованных яхт российских олигархов, пишет RT со ссылкой на телеканал France 24.

В итальянских портах до сих пор находятся семь яхт, принадлежащих богатым россиянам. Судна арестованы из-за введенных санкций.

Речь в публикации идет, например, о люксовой яхте Lady M Алексея Мордашова. Обслуживать её должно правительство Италии.

За два года с начала СВО России на Украине в Риме уже направили почти 32 миллиона евро на обслуживание замороженных российских активов.

Конфисковать их с целью перепродажи законным способом пока не представляется возможным, указано в публикации.