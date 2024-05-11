France 24: Рим тратит миллионы на арестованные яхты российских олигархов
Италия тратит миллионы евро на обслуживание арестованных российских яхт
Власти Италии тратят миллионы евро на обслуживание арестованных яхт российских олигархов, пишет RT со ссылкой на телеканал France 24.
В итальянских портах до сих пор находятся семь яхт, принадлежащих богатым россиянам. Судна арестованы из-за введенных санкций.
Речь в публикации идет, например, о люксовой яхте Lady M Алексея Мордашова. Обслуживать её должно правительство Италии.
За два года с начала СВО России на Украине в Риме уже направили почти 32 миллиона евро на обслуживание замороженных российских активов.
Конфисковать их с целью перепродажи законным способом пока не представляется возможным, указано в публикации.