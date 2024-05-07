Эксперт Демидов: 14-й пакет санкций не сократит экспорт нефти и газа из РФ

Четырнадцатый пакет санкций может уменьшить прибыль российских компаний ТЭК, но точно не сократит объем нефти и газа из страны, продаваемый на мировом рынке, сообщил РИАМО независимый эксперт рынка нефти и газа Владимир Демидов.

6 мая Еврокомиссия передала на рассмотрение странам ЕС 14-й пакет антироссийских санкций, в который планируется включить рестрикции против «Арктик СПГ-2», «Мурманского СПГ», судов, перевозящих нефть, транспортных компаний, которые более чем на 25% принадлежат гражданам РФ, импорта из страны гелия, марганцевых руд, горного оборудования, электроники.

«Сейчас 20% потребляемого СПГ Европа покупает у России, которая является третьим по важности поставщиком газа в ЕС. Ключевые потребители газа в Европе — это Бельгия, Франция и Испания. Но в летний сезон потребление газа в еврозоне падает. А значит и цены на него останутся в ЕС на плюс-минус прежнем уровне», — сказал Демидов.

Эксперт допустил, что в краткосрочной перспективе прекращение поставок в Европу российского СПГ может вызвать рост цен, поскольку трейдеры захотят получить свою прибыль и будут на этом спекулировать.

Вместе с тем Демидов уверен в том, что до введения санкций против «Арктик СПГ-2» и «Мурманского СПГ» Россия перенаправит газ в другие государства, которые будут либо потреблять его сами, либо перепродавать в Европу.

«Санкции же против судов, перевозящих российскую нефть, работать не будут, как не работает и ценовой потолок. Они не повлияют и на мировые цены на нефть», — считает аналитик.