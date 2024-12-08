Экономист спрогнозировал период пиковых ставок по вкладам

Доцент кафедры банковского дела и предпринимательства Государственного университета управления Олег Акимов считает, что пиковых ставок по вкладам следует ожидать в конце декабря и январе следующего года, сообщает агентство «Прайм» .

По его мнению, на ближайшем заседании ЦБ 20 декабря регулятор скорее всего снова поднимет ключевую ставку на 1-2 п. п.

Кроме того, декабрь–январь традиционно являются для банков месяцами скидок, с помощью которых привлекают новых вкладчиков. Это факторы повысят привлекательность вкладов для краткосрочных вложений этой зимой, считает эксперт.

Ранее советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов заявил, что уверенности в том, что Банк России снизит ключевую ставку в следующем году, нет. Для верного прогноза надо смотреть на ситуацию в экономике.

Также сообщалось, что глава Сбербанка Герман Греф заявил, что россияне стали избавляться от «матрасно-подушечных» денег в пользу депозитов. Сокращение сбережений, которые россияне хранят дома, составило 20% за последние полгода. По словам руководителя кредитной организации, сейчас в РФ наблюдаются рекордно низкие запасы «матрасных» денег.