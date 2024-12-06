Греф: накопления граждан РФ «под матрасами и подушками» снизились на 20%

Россияне стали избавляться от «матрасно-подушечных» денег в пользу депозитов. Сокращение сбережений, которые россияне хранят дома, составило 20% за последние полгода, заявил глава Сбербанка Герман Греф, сообщает РБК .

По словам руководителя кредитной организации, сейчас в РФ наблюдаются рекордно низкие запасы «матрасных» денег. Люди предпочитают хранить их не дома, а в российских банках.

Греф отметил, что эта тенденция его радует, так как такой способ хранения сбережений позволит экономике «активнее использовать эти ресурсы», а людям — зарабатывать. Также он отметил, что россияне начали конвертировать сделанные два года назад большие «зеленые» запасы, имея в виду сбережения, хранящиеся в американских долларах.

Глава Сбербанка объяснил, что, к примеру, если в 2022 году человек «спрятал под подушку» 100 долларов, то на сегодняшний день от них осталось только 80 долларов. Это связано с инфляцией в США. Греф призвал нести доллары в банки, конвертировать, после чего класть эти деньги на рублевые депозиты.

Ранее финансист Эльман Мехтиев назвал самый выгодный срок действия вклада в банках. По его словам, свободные средства стоит размещать на период в 7-8 месяцев.