Финансист назвал самый выгодный срок действия вклада в банках

Основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев считает, что лучше не размещать свободные средства на долгий срок, предпочтительнее выбирать период в 7-8 месяцев, сообщает « Прайм ».

По его словам, если инфляция не пойдет вниз, то вверх пойдет ключевая ставка. В таком случае депозиты станут еще выгоднее.

При стабильной инфляции и ключевой ставке проценты по депозитам зависят от срока вклада: чем дольше срок, тем выше ставка.

Эксперт порекомендовал оценить размер финансовой «подушки безопасности» перед выбором типа вложения.

Сумму, равную 6 месяцам расходов, желательно хранить на сберегательном счете с ежедневным начислением процентов на остаток, считает он.

Ранее ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева сообщила РИАМО, что резкое падение курса рубля не будет носить длительный характер, вскоре он вернется к адекватным значениям вблизи 100 руб. за доллар. Локальной причиной для заметного ослабления национальной валюты выступает существенное укрепление доллара на мировой арене, усиление геополитической напряженности вокруг России и новые санкции против российского банковского сектора.