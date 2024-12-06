Советник председателя ЦБ Тремасов: ожидать снижения ставки в 2025 году не стоит

Уверенности в том, что Банк России снизит ключевую ставку в следующем году, нет. Для верного прогноза надо смотреть на ситуацию в экономике, заявил советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов, сообщает «Интерфакс» .

По его словам, ожидать обязательного снижения ключевой ставки в 2025 году не стоит. В таком прогнозе нельзя быть уверенным полностью. Это зависит от нескольких факторов.

Тремасов добавил, что для прогноза ключевой ставки в следующем году в первую очередь нужно следить за отклонением экономики от базового прогноза.

Он также отметил, что в декабре текущего года Банк России может поднять ключевую ставку. Сейчас она составляет 21%, но, по его словам, к концу года может быть выше.

При этом советник председателя ЦБ отметил, что средняя ключевая ставка в 2025 году прогнозируется на уровне 17-20%.

Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что ключевую ставку могут повысить до нового рекорда. Пока это не предопределено.