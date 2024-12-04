Ключевую ставку могут повысить до нового рекорда, признала Набиуллина
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Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на форуме «Россия зовет!» заявила, что регулятор не исключает очередного повышения ключевой ставки в будущем.
Глава Банка России обратила внимание на скачок курса валют и рост цен, «остающийся высоким».
«Мы дали сигнал, что Центральный банк допускает возможность повышения ставки, но хочу обратить внимание на то, что это не предопределено», — сказала Набиуллина.
По словам руководителя регулятора, Центробанк и правительство работают над устойчивостью экономического роста в России.
Ключевая ставка Банка России в данный момент составляет исторически рекордные 21%. Будущее заседание совета директоров ЦБ запланировано на 20 декабря 2024 года, во время него также могут увеличить ключевую ставку.