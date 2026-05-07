Экономист Щербаченко рассчитал индекс окрошки

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко подсчитал стоимость окрошки в 2026 году. Классический вариант на квасе подорожал на 5,5%, сообщает Life.ru .

В мае 2026 года набор продуктов для классической окрошки на квасе с колбасой на четыре человека обойдется в среднем в 579,03 рубля. Год назад тот же набор стоил 547,18 рубля. Рост составил 31,85 рубля, или 5,5%.

Цена одной порции в 2026 году достигает 144,75 рубля. В расчет вошли квас, вареная колбаса, огурцы, редис, картофель, яйца, зелень и сметана.

Альтернативный вариант на кефире с минеральной водой оказался дороже. Набор продуктов на четыре порции стоит 702,38 рубля, а одна порция — 175,6 рубля. В этом случае к базовому списку добавляются кефир и сильногазированная минеральная вода вместо кваса.

При формировании индекса учитывались средние потребительские цены в России и данные федеральной торговой сети.

