Экономист рассказал, ждать ли россиянам падения цен на ряд продуктов в августе

Эксперт: снижению цен на продукты могут помешать курс рубля, погода и логистика

Опираясь на традиционную динамику цен в летний сезон, можно прогнозировать, что в августе 2025 года, как и в предыдущие годы, можно ожидать сезонного снижения цен на некоторые продукты, сообщил РИАМО доцент Финансового университета при правительстве РФ, к. э. н. Дмитрий Морковкин.

Эксперт выделил несколько групп продовольственных товаров, на которые можно ждать снижения цен в последний летний месяц.

Овощи и фрукты нового урожая

Что касается картофеля, моркови, лука, свеклы, капусты, то ожидается хороший урожай в южных регионах России, это будет иметь благоприятное влияние на снижение цен.

Огурцы, помидоры, кабачки, баклажаны — цены снизятся из-за массового сбора в открытом грунте; яблоки, груши, сливы — сезонный спад цен по мере созревания местных сортов.

Бахчевые и ягоды: арбузы, дыни, смородина, малина, крыжовник

Пик сезона обычно приводит к их удешевлению.

Зелень (укроп, петрушка, лук, салат)

В августе зелень активно растет, что может снизить ее стоимость.

Куриное мясо и яйца

Если не будет новых вспышек птичьего гриппа или скачков в стоимости кормов, цены могут стабилизироваться или даже немного снизиться. Кроме того, растет предложение, связанное с увеличением производства на птицефабриках, что снижает давление на цены.

Молочные продукты: молоко, сметана, творог

Летом производство молока обычно растет, что может привести к небольшому снижению цен.

«Вместе с тем снижение ключевой ставки ЦБ (до 18% в июле) может повлиять на падение потребительских цен на некоторые категории товаров, снижая стоимость денег в экономике для бизнеса, уменьшая его кредитную нагрузку», — отметил Морковкин.

Экономист указал на ряд факторов, которые могут помешать снижению цен. Среди них: погодные аномалии (засуха, заморозки, наводнения), курс рубля (если доллар резко вырастет, импортные товары могут подорожать), логистические проблемы (например, рост цен на топливо).

«При этом следует внимательно следить за ритмичностью поставок топлива, в том числе связанной с сезонным ремонтом некоторых НПЗ. Дело в том, что на фоне разгара сезона сбора урожая большая часть агротехники, малотоннажного транспорта, используемого в грузоперевозках, и спецтехники потребляет дизельное топливо, поэтому важно обеспечить стабильность цен по всей цепочке поставок топлива, поскольку это существенно отражается на транспортной логистике, а значит, на многих товарах на потребительском рынке», — резюмировал Морковкин.