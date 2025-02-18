Экономист Гиринский: банки не хотят оформлять старые вклады на новых условиях

Доцент Экономического факультета РУДН Андрей Гиринский отметил, что идею банков отказаться от «старых» денег можно понимать по-разному. Многие не хотят переоформлять старые вклады на новых условиях, а другие отказываются принимать купюры прошлых лет, сообщает «Прайм» .

По словам эксперта, все дело в том, что банки не воспринимают как новые средства, которые уже числились на балансе. Раньше депозиты открывали по ставкам до 15%, то сейчас они доходят до 21%.

«В последний год число жалоб на начисление процентов выросло вдвое, возможно, в связи с подобным разделением на новые и старые деньги», — заявил специалист.

При этом Гиринский уверяет, что в такой ситуации лучше всего отнести деньги в другой банк, где они будут считаться новыми. Тогда клиенту без проблем откроют вклад на выгодных условиях.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что Visa и Mastercard в скором времени могут вернуться в Россию. Он назвал причины, способствующие возвращению этих международных платежных систем.