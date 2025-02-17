Выяснилось, с какими сложностями столкнутся Visa и MasterCard, вернувшись в РФ

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что Visa и Mastercard в скором времени могут вернуться в Россию. Он назвал причины, способствующие возвращению этих международных платежных систем. Экономист Андрей Бархота добавил, что вместе с возвращением могут возникнуть и определенные трудности, сообщает Общественное Телевидение России .

Международные платежные системы потеряли большой рынок после ухода из России. Теперь они стремятся его вернуть, однако это будет не так легко. Аксаков отметил, что в России уже сформировались новые сервисы, к которым привыкли пользователи.

Ключевая причина их возвращения заключается в том, что никто не выгонял эти компании, отметил депутат. Их уход был поспешным решением, которое привело к значительным потерям из-за остановки обслуживания россиян. Очевидно, они не хотят нести дальнейшие убытки. Они обязательно вернутся в ближайшее время, уверен Аксаков. Изменения в международной политике также дают надежду на скорое возвращение этих систем. Однако политик отметил, что уход компаний был недружественным шагом, который доставил россиянам неудобства. Поэтому при возвращении ненадежных партнеров стоит обеспечить такие условия, чтобы повторение подобных ситуаций стало невозможным.

Вопрос о возвращении Visa и Mastercard обсуждался еще осенью 2024 года. Оба бренда рассматривали возможность патента на свои фирменные наименования в России, добавил финансовый эксперт Андрей Бархота. Это был первый признак того, что они могут вернуться. Он также напомнил, что Visa и Mastercard в основном представлены пластиковыми картами и платежными решениями, которые пользовались большой популярностью благодаря своим уникальным бонусным программам.

Среди основных трудностей, с которыми компании могут столкнуться после своего возвращения, по словам Аксакова, будет конкуренция. Платежная система «Мир» уже заняла стабильные позиции на российском рынке, и карты этой системы есть практически у каждого пользователя, добавил депутат. В отсутствие Visa и Mastercard на рынке появилось множество новых решений, например, оплата с помощью QR-кодов. Кроме того, большинство новых банковских карт уже выпущены «Миром», также отметил Бархота.

«Нужны будут большие операционные расходы, чтобы вернуть себе хотя бы часть рынка. Это расходы на маркетинг, на рекламу. Какие-то расходы на платежные решения. Придется делать убыточные варианты дебюта, когда на первых порах платежная система платит больше, чем получает», — уточнил он.

С точки зрения затрат для этих систем, возвращение на российский рынок будет похоже на выход на новый рынок. Но у Visa и Mastercard был стабильно высокий спрос в России, что позволяет ожидать, что они смогут вернуть вложенные средства в течение двух-трех лет. Исходя из внутреннего рынка, конкурентная среда будет только на пользу потребителям. С другой стороны, средства, проходящие через «Мир», способствуют поддержке российской экономики, отметил Аксаков.

Восстановление деятельности этих платежных систем станет хорошей новостью для рынка. Они предложат новые опции для использования пластиковых карт и создадут здоровую конкурентную среду, согласился Андрей Бархота. Сотрудничество с Visa и Mastercard будет интересно, в первую очередь, в контексте дальнейшего снятия санкций с финансовых институтов и снижения издержек на международные транзакции. Это ключевая проблема как для физических, так и для юридических лиц — высокая стоимость оплаты импорта и получения доходов от экспорта, заключил аналитик.