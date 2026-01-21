Домодедово за 132 млрд не нашел покупателя: эксперт объяснил, что пошло не так

Провал аукциона по продаже одного из крупнейших аэропортов страны может быть не случайностью, а осознанным ходом собственников, сообщил РИАМО старший консультант «Адизес Бизнес Консалтинг» Юрий Данилевский.

Ранее аукцион по продаже аэропорта признан несостоявшимся. Единственного претендента — индивидуального предпринимателя Евгения Богатого не допустили до торгов. Аэропорт повторно выставят на торги публичным предложением в формате голландского аукциона. Он состоится 29 января.

«Это похоже на спланированный шаг: публичные торги помогли собственнику оценить реальный спрос и проверить готовность рынка платить. Ранее казалось, что аукцион был нужен, чтобы зафиксировать максимальные ставки: публичная цена на такой актив — редкое явление», — отметил Данилевский.

Он добавил, что продажа аэропорта никак не отразится на обычных пассажирах.

«Для пассажиров эта турбулентность будет незаметна: цены и сервис определяются авиакомпаниями и регуляцией. Но в среднесрочной перспективе все решит качество управления: сильный владелец инвестирует в пропускную способность и цифровизацию, слабый — замораживает CAPEX и эксплуатирует инфраструктуру „на износ“», — пояснил эксперт.

