Домодедово пойдет с молотка дешевле: эксперт предсказал голландский аукцион

Эксперт Данилевский: рынок будет добиваться снижения цены аэропорта Домодедово
ЭксклюзивЭкономика

После срыва первых торгов по продаже аэропорта Домодедово рынок будет добиваться снижения цены, сообщил РИАМО старший консультант «Адизес Бизнес Консалтинг» Юрий Данилевский.

«Дальше будет голландский аукцион с понижением цены: ясно, что рынок потребует дисконт за неопределенность. Покупатели ждут, когда цена станет реальнее. Видимо, новый владелец будет рассматривать Домодедово не как самостоятельный бизнес, а как элемент транспортно-логистической системы», — сказал Данилевский.

Он добавил, что возможны интеграция с грузовыми потоками, развитие карго-направления, оптимизация маршрутной сетки и пересборка неавиационных доходов.

«Неизбежен пересмотр инвестиционной программы: либо ускоренное развитие с ростом долговой нагрузки, либо фокус на эффективности, контроле затрат и стабилизации финансовой модели», — заключил эксперт.

Прошлый аукцион по продаже аэропорта признан несостоявшимся. Единственного претендента — индивидуального предпринимателя Евгения Богатого не допустили до торгов.

Российский бизнесмен Олег Дерипаска считает слишком завышенной стоимость аэропорта Домодедово, который выставили на аукцион с начальной стоимостью лота в 132,266 млрд рублей. Он уверен, что его цена 40 млрд рублей.

Летом 2025 года Арбитражный суд Подмосковья по иску Генпрокуратуры взыскал в доход государства 100% долей подконтрольного предпринимателю Дмитрию Каменщику ООО «ДМЕ Холдинг», с 2024 года владевшего активами аэропорта.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.