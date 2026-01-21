Домодедово пойдет с молотка дешевле: эксперт предсказал голландский аукцион

сегодня в 17:57

После срыва первых торгов по продаже аэропорта Домодедово рынок будет добиваться снижения цены, сообщил РИАМО старший консультант «Адизес Бизнес Консалтинг» Юрий Данилевский.

«Дальше будет голландский аукцион с понижением цены: ясно, что рынок потребует дисконт за неопределенность. Покупатели ждут, когда цена станет реальнее. Видимо, новый владелец будет рассматривать Домодедово не как самостоятельный бизнес, а как элемент транспортно-логистической системы», — сказал Данилевский.

Он добавил, что возможны интеграция с грузовыми потоками, развитие карго-направления, оптимизация маршрутной сетки и пересборка неавиационных доходов.

«Неизбежен пересмотр инвестиционной программы: либо ускоренное развитие с ростом долговой нагрузки, либо фокус на эффективности, контроле затрат и стабилизации финансовой модели», — заключил эксперт.

Прошлый аукцион по продаже аэропорта признан несостоявшимся. Единственного претендента — индивидуального предпринимателя Евгения Богатого не допустили до торгов.

Российский бизнесмен Олег Дерипаска считает слишком завышенной стоимость аэропорта Домодедово, который выставили на аукцион с начальной стоимостью лота в 132,266 млрд рублей. Он уверен, что его цена 40 млрд рублей.

Летом 2025 года Арбитражный суд Подмосковья по иску Генпрокуратуры взыскал в доход государства 100% долей подконтрольного предпринимателю Дмитрию Каменщику ООО «ДМЕ Холдинг», с 2024 года владевшего активами аэропорта.

