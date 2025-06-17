Доходы от группы компаний «Макфа» конфисковали в пользу государства

19,7 млрд руб., полученные экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и бывшим депутатом Госдумы Вадимом Белоусовым от деятельности группы компаний «Макфа», были обращены в доход государства, сообщает «Коммерсант» .

Генпрокуратура подавала соответствующий иск в Центральный райсуд Челябинска, тот его удовлетворил 23 января. Госорган пришел к выводу, что эти средства ответчики получили коррупционными путем.

17 июня Челябинский областной суд признал законным и обоснованным решение первой инстанции о конфискации доходов от группы компаний «Макфа» в пользу государства.

В счет государства также было изъято ООО «Мишкинский продукт». Имущество ответчиков было арестовано в связи с исполнением судебного акта в части взыскания денег.

В мае этого года все компании АО «Макфа» перешли в собственность РФ. Ответчиками выступали в том числе Юревич и Белоусов. Они, работая в госорганах, вели бизнес, владея группой компаний, что нарушает антикоррупционное законодательство.