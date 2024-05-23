Все компании АО «Макфа» перешли в собственность РФ

Адвокат Вячеслав Плахотнюк прокомментировал результаты судебного заседания, в ходе которого рассматривался переход активов АО «Макфа» и связанных с ним компаний в собственность РФ, сообщает « Интерфакс ».

23 мая стало известно о предоставлении в суд документов о переводе акций «ВТБ Регистратор» на счет Росимущества. Таким образом, России перешли все компании, которые были в иске, в том числе АО «Макфа», АО «СМАК», АО «Первый хлебокомбинат».

Также ранее в собственность РФ перешло ООО «Управляющая компания „М-Групп“ (Москва), управляющее АО „Макфа“, и 18 компаний — обществ с ограниченной ответственностью, являющихся ответчиками по иску Генпрокуратуры.

Рассмотрение дела велось в закрытом режиме. 8 мая Центральный районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении «Макфы» и связанных с нею компаний в доход государства.

Ответчиками, помимо «Макфы», выступали еще 33 юридических и 13 физических лиц, в том числе бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич и экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов. Они, работая в органах государственной власти, нарушили антикоррупционное законодательство и не прекратили заниматься бизнесом, фактически владея группой коммерческих компаний.

В состав «Макфы» входит 9 подразделений в нескольких регионах страны. Основной участник бизнес-группы — АО «Макфа» — входит в топ-5 мировых производителей макаронных изделий, он внесен в перечень системообразующих предприятий агропромышленного комплекса России.