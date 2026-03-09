сегодня в 04:37

Дмитриев назвал стратегической ошибкой отказ Европы от энергоносителей из РФ

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что страны Европы допустили стратегическую ошибку, приняв решение отказаться от энергоносителей из России, сообщает RT .

По его словам, такое решение не только увеличило стоимость энергоносителей, но и сделало Европу сильно уязвимой к энергетическим потрясениям.

«…Это стратегическая ошибка, заключающаяся в отказе от российской энергетики…» — отметил он.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских заявил, что США были вынуждены разрешить Индии закупать российскую нефть, поскольку не могут повлиять на эти поставки.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.