Депутат объяснил разрешение США Индии покупать нефть у РФ

Депутат Ананских: США понимают, что Индия и так будет покупать российскую нефть

Первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских заявил, что США были вынуждены разрешить Индии закупать российскую нефть, поскольку не могут повлиять на эти поставки, сообщает «Абзац» .

Ранее Reuters сообщило, что США на 30 дней разрешили Индии приобретать российскую нефть, которая уже находится в море. По данным агентства, мера направлена на снижение напряжения на мировом энергетическом рынке.

Игорь Ананских заявил, что Вашингтон пытается представить вынужденное решение как жест доброй воли.

«Американцы делают хорошую мину при плохой игре. Они понимают, что Индия и так будет покупать российскую нефть, поэтому великодушно разрешили. Очевидно, что и без американского разрешения Индия будет покупать российскую нефть, чтобы хватало на нужды местных потребителей», — подчеркнул парламентарий.

По словам депутата, рост цен на нефть и газ позитивно отражается на российской экономике. Увеличиваются доходы бюджета и прибыль нефтегазовых компаний, что подтверждается ростом их котировок на бирже.

Ананских отметил, что страны Азии испытывают острую потребность в энергоресурсах, поэтому подобные решения не меняют реальную картину поставок.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.