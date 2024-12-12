Депутат Маликов: надо больше конфет, ориентированных на ПП и ЗОЖ

Должно быть больше сладкой продукции, направленной на правильное питание и здоровый образ жизни, сообщил РИАМО депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» и региональный координатор проекта «Выбирай свое» Сергей Маликов.

«В рамках проекта „Выбирай свое“ я посетил производство ООО „Сириус“ в Солнечногорске. Предприятие основано в 2015 году и располагается на территории более 7 тыс. кв. м. Ежедневно компания выпускает более 20 наименований различных конфет, в том числе тех, которые ориентированы на правильное питание и здоровый образ жизни. Такой сладкой продукции, я считаю, должно быть больше», — сказал Маликов.

Он добавил, что в 2024 году в России произведено более 3 млн тонн кондитерских изделий. В Московской области действует десятки предприятий, занимающихся производством сладкой продукции.

«Мы видим, как тема ЗОЖ набирает обороты, и это правильно! Нужно осознанно подходить к составлению своего ежедневного рациона. Все больше людей отказываются от сахара и продуктов с его содержанием. Объемы продукции, которые изготавливает предприятие, впечатляют», — отметил Маликов.

Он заключил, что на предприятии трудятся свыше 100 человек, а объем отгружаемой продукции составляет несколько тонн.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов работать по привлечению инвесторов и выстраивать с ними коммуникацию. Он также отметил важность знакомства и коммуникации с резидентами — владельцами компаний или с теми, кто планирует реализовать различные проекты на территориях округов.

«Те территории, которые сегодня не имеют, может быть, заметных проектов в части привлечения инвесторов, — прошу на это обращать внимание», — сказал Воробьев.