Депутат Госдумы Аксаков: власти РФ перераспределят лимиты по семейной ипотеке

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Российское правительство подготавливает решение, которое позволит в скором времени перераспределить неиспользованные лимиты по семейной ипотеке. Это произошло на фоне заявлений Сбера и ВТБ о взятии паузы для записей на сделки по этому виду льготного кредита из-за окончания лимита в рамках программы, рассказал РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Произвести перераспределение средств возможно. В прошлый раз его проводили в сентябре, отметил депутат.

Российские власти подготавливают решение, которое позволит перераспределить средства в рамках лимита за короткий срок. При этом семейная ипотека, по словам Аксакова, — популярная программа у россиян, поскольку другие льготные виды долгосрочных кредитов закончились.

Ранее сообщалось, что банки выдают рыночную ипотеку в среднем под 25% годовых. Ставки подняли почти все российские финансовые учреждения.