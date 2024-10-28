Банки выдают рыночную ипотеку в среднем под 25% годовых

сегодня в 13:07

ЕИСЖС: почти все российские банки выдают рыночные ипотеки под 25% годовых

В период с 21 по 27 октября восемь крупных банков, которые выдают населению ипотеки, увеличили ставки на 0,9-7%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на регулярный анализ ипотечных ставок от Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).

В среднем базовая ставка на новостройки — 25,4%, а на «вторичку» 25,43%. За неделю прирост составил 2,1% и 2,32% соответственно.

Так, на 7% до 27,75% увеличил ставку по ипотеке на первичное и вторичное жилье Транскапиталбанк. На 4,25% до 25,99% вырос показатель у Совкомбанка.

На 3% до 25,2% годовых выросла ставка у Сбербанка. До 25% значение увеличилось и у ВТБ.

Ключевая ставка выросла до 21% 25 октября. Ее увеличили сразу на 2%.

Ранее зампредседателя правления СДМ-Банка Эдуард Лушин сказал, что после повышения ключевой ставки Центробанком, количество выданных ипотек начнет снижаться. Однако останутся льготные программы кредитования.