Банки выдают рыночную ипотеку в среднем под 25% годовых
Фото - © Игорь Низов / Фотобанк Лори
В период с 21 по 27 октября восемь крупных банков, которые выдают населению ипотеки, увеличили ставки на 0,9-7%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на регулярный анализ ипотечных ставок от Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).
В среднем базовая ставка на новостройки — 25,4%, а на «вторичку» 25,43%. За неделю прирост составил 2,1% и 2,32% соответственно.
Так, на 7% до 27,75% увеличил ставку по ипотеке на первичное и вторичное жилье Транскапиталбанк. На 4,25% до 25,99% вырос показатель у Совкомбанка.
На 3% до 25,2% годовых выросла ставка у Сбербанка. До 25% значение увеличилось и у ВТБ.
Ключевая ставка выросла до 21% 25 октября. Ее увеличили сразу на 2%.
Ранее зампредседателя правления СДМ-Банка Эдуард Лушин сказал, что после повышения ключевой ставки Центробанком, количество выданных ипотек начнет снижаться. Однако останутся льготные программы кредитования.