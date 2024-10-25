Число ипотек по рыночным ставкам снизится после повышения ключевой ставки ЦБ

При повышении ключевой ставки ЦБ банки продолжат увеличивать проценты по депозитам, а количество ипотечных кредитов по рыночным ставкам начнет снижаться, сообщил РИАМО зампредседателя правления, начальник казначейства СДМ-Банка Эдуард Лушин.

25 октября по итогам заседания совета директоров Центробанка будет объявлено решение по ключевой ставке. По мнению экспертов, Банк России поднимет ставку до 20%.

«Если говорить о депозитах, то во многом динамика ставок будет зависеть от риторики итогов заседания Банка России. При акценте на возможные шаги по продолжению ужесточения денежно-кредитных условий банки могут продолжить повышение депозитных ставок. Обратная ситуация в данный момент вряд ли возможна, так как пока мы не видим признаков замедления инфляции и инфляционных ожиданий, поэтому и говорить про разворот ставок пока преждевременно», — сказал Лушин.

На объем выдачи ипотеки сильнее влияли и влияют различные льготные и субсидируемые программы кредитования. При сокращении количества льгот число ипотечных кредитов по рыночным ставкам начнет снижаться, поскольку данный уровень ставок кредитов можно считать запретительным, считает он.

«Малый и средний бизнес продолжает инвестиционные проекты, требующие значительных инвестиций, кредитная активность корпораций по-прежнему остается высокой, пока только часть корпоратов готова отложить привлечение новых кредитов и выждать паузу», — отметил Лушин.