ЦБ ограничится минимальным повышением ключевой ставки, но даст жесткий сигнал

Банк России ограничится минимальным повышением ключевой ставки на 100 базисных пунктов, но даст при этом жесткий сигнал о готовности повышать ее и далее, пока проинфляционные риски будут доминировать, сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

Снижение темпов роста инфляции происходит, просто в текущей ситуации монетарные инструменты имеют ограниченное действие и более длинный лаг для проявления эффекта изменения ставки, заявил эксперт.

«Если бы не последовательная позиция ЦБ, то инфляция была бы намного выше с перспективами выхода из-под контроля. Решение ЦБ по ставке на заседании в октябре 2024 года будет лежать в области ее повышения — в базовом сценарии в октябре ожидаем ставку 20%», — считает Тимошенко.

По его мнению, ЦБ ограничится минимальным шагом в 100 базисных пунктов и поднимет ставку до 20% с жестким сигналом о готовности повышать ее и далее, пока проинфляционные риски будут доминировать.

«Пик повышения ставки, вероятно, придется на конец 2024 года, с перспективами ее разворота в сторону понижения не ранее 2-го полугодия 2025», — спрогнозировал эксперт.