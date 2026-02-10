Чек вырос: россияне начали тратить на своих половинок больше денег к 14 февраля

Средний чек на цветы, наборы и сертификаты к 14 февраля вырос на 46,3%

На День всех влюбленных россияне второй год подряд все чаще дарят вторым половинкам «классические» презенты — цветы, духи, подарочные наборы, сертификаты, рассказала директор по маркетингу платформы Rafinad, входящей в Kokoc Group, Юлия Калинцева.

Суммарно средний чек по некоторым подарочным категориям перед 14 февраля увеличился на 46,3%, если сравнивать с 2025 годом.

«В структуре массового праздничного растет популярность классических форматов — цветов, подарочных наборов, парфюмерии и сертификатов. Эти категории все чаще используются как универсальный способ сохранить эмоциональную составляющую праздника при контролируемом бюджете», — рассказала Калинцева в эфире радио Sputnik.

В 2026 году спрос в категории «Подарки и цветы» увеличился на 55,5%, если сравнивать с 2025-м. Средний чек вырос с 4,7 тыс. до 7,3 тыс. рублей.

Еще россияне стали больше покупать ювелирных изделий и аксессуаров. В этой категории рост составил 95,3%. Причина в том, что мужчины начали массово приобретать подарочные сертификаты. Вместе с ними дарят цветы или маленькие наборы.

Также, по словам Калинцевой, россияне часто дарят вторым половинкам товары в категориях «Обучение», «Онлайн-сервисы», «Цифровая и бытовая техника». Продажи сократились только в сегментах «Маркетплейсы и гипермаркеты», «Книги», «Автотовары», «Косметика и здоровье».

