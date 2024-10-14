Чехия потратила на российские нефть и газ в 5 раз больше, чем на помощь Украине

CSD: Чехия потратила на нефть и газ из России больше, чем на помощь Украине

С февраля 2022 года Чешская Республика закупила российские нефть и газ на сумму, которая более чем в 5 раз превышает финансовую помощь Украине, сообщает РБК .

По данным аналитиков европейского Центра по изучению демократии (CSD), с начала СВО Прага закупила нефть и газ из РФ на 7 млрд евро, при этом киевским союзникам предоставила лишь 1,29 млрд евро.

«Импорт нефти Чехией принес Кремлю более 2,3 млрд евро налоговых поступлений», — оценили в CSD.

Аналитики отметили, что в 2023 году зависимость Чехии от российской нефти увеличилась до 60%. Приобретая российскую нефть по более низкой цене, чем азербайджанская, единственный нефтеперерабатывающий завод в Чехии, принадлежащий компании Orlen (Польша), смог получить прибыль в размере около 1,2 млрд евро.

При этом, подчеркнули эксперты, экономия не повлекла за собой снижения потребительских цен на бензин в Чехии.

В CSD потребовали от Евросоюза устранить все возможные лазейки в санкционном законодательстве, чтобы полностью отказаться от российских углеводородов.

Ранее издание Financial Times сообщало, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке вызвала сильный скачок цен на нефть эталонного сорта Brent. В регионе добывается треть черного золота в мире.