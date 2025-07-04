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Кратковременный дождь и гроза ожидаются в Московском регионе 4 июля

В Москве и Подмосковье 4 июля ожидается переменная облачность, кратковременный дождь и местами гроза, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем температура воздуха составит 25–27 градусов тепла. Ветер будет дуть западный и северо-западный с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление составит 744 мм рт. ст.

Ночью температура воздуха опустится до 11–13 градусов. Будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер стихнет — ожидаются порывы до 3–8 м/с.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в российскую столицу возвращается лето. 8 июля температура воздуха в Московском регионе вырастет до 25–30 градусов тепла.