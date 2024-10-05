FT: эскалация конфликта на Ближнем Востоке вызвала сильный скачок цен на нефть

Стоимость нефти эталонного сорта Brent сейчас подходит к самому большому недельному росту за два года, так как трейдеры ожидают возможности ударов по энергоинфраструктуре конфликтующих сторон: Израиля или Ирана, сообщает Газета.ru .

На Ближнем Востоке добывается треть черного золота в мире.

Как пишет Financial Times, 4 октября нефть марки Brent продавали по цене более 78 долларов за баррель, этот показатель на 9% выше, чем он был 27 сентября, когда также отмечался стремительный четырехдневный рост стоимости.

По мнению журналистов, к увеличению стоимости привела увеличивающася обеспокоенность из-за возможных перебоев с поставками черного золота из Ирана и через Ормузский пролив.

Кроме того, сейчас аналитики и трейдеры опасаются, что ЦАХАЛ может ударить по острову Харк, а Иран с союзниками могут ударить в ответ по объектам энергоотрасли в регионе.

Самые крупные сбои в поставках могут произойти, если бы Тегеран попытался заблокировать движение танкеров через Ормузский пролив. Именно его Штаты называют «самым важным в мире узким местом транзита нефти». Примерно пятая часть мировых поставок черного золота проходит через этот пролив ежедневно.

По мнению специалистов, полное закрытие пролива может привести к «безудержному росту цен». Стоимость нефти тогда может увеличиться до 150 долларов за баррель или выше.