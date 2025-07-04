В Музее-заповеднике «Архангельское» стартует летний фестиваль «Ночи барокко»

Фестиваль стартует 5 июля и продлится полтора месяца и обещает стать настоящим погружением в мир музыки, созданной европейскими композиторами эпохи барокко, сообщили в пресс-службе администрации Красногорска.

Театр, построенный после Отечественной войны 1812 года по проекту Пьетро Гонзаги, сохранил свой уникальный облик и пережил все исторические потрясения. Именно в летний период театр жил самой активной жизнью, и в наше время он продолжает эти традиции.

Программа фестиваля:

На сцене старинного театра выступят знаменитые музыканты, лауреаты престижных российских и международных конкурсов. В мерцающем свете сотен LED-свечей зазвучат бессмертные произведения величайших мастеров музыки XVII–XVIII столетий.

5 июля в 17:00 — «Гайдн & Моцарт: музыка, которая изменила мир». Исполнители: ансамбль Pratum Integrum.

12 июля в 17:00 — «Времена года». Исполнители: солисты HighTime Orchestra. Художественный руководитель коллектива — Алексей Донской.

19 июля в 17:00 — «Жемчужины барокко. Татьяна Гринденко». Исполнитель: народная артистка РФ Татьяна Гринденко.

26 июля в 17:00 — «Австрийские гении». Ансамбль Pratum Integrum: Сергей Фильченко (худ. рук., скрипка), Наталья Вязовская (скрипка), Сергей Тищенко (альт), Александр Гулин (виолончель).

2 августа в 17:00 — «Йозеф Гайдн. Жизнь как музыка». Исполнители: Insight Quartet.

9 августа в 17:00 — «Моцарт и Гайдн». Исполнители: Insight Quartet.

16 августа в 17:00 — «От Баха до Генделя». Исполнители: солисты HighTime Orchestra.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что партнерство между культурой, спортом и малым бизнесом приносит другое качество в дома культуры и места детского отдыха и образования.

«Для нас очень важно партнерство между культурой, спортом, малым бизнесом, всем тем, что приносит другое качество в парки, детские школы искусств, ДК. Хочется, чтобы в каждом городе нашего Подмосковья были люди, которые отдают свою душу, силу, стремление сделать местом притяжения тот или иной кружок или творческое занятие. Я хочу, чтобы такие встречи и такой обмен мнениями позволял каждому из нас расти. Учиться — всегда важно, всегда полезно», — заявил Воробьев.