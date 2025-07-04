Видео: операция по спасению черного кота развернулась на Сахалине

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На Сахалине спасли черного кота, застрявшего в открытом на проветривание окне

На Сахалине в городе Корсаков развернулась трогательная операция по спасению черного кота. Животное застряло в окне, открытом на проветривание. Очевидцы наблюдали за работой спасателей из соседних домов, сообщает SHOT .

На четвертом этаже на улице Краснофлотской застрявший кот жалобно мяукал, оказавшись в ловушке. Пришлось вызывать спасателей.

Специалисты поставили длинную лестницу к четвертому этажу. Одному из них удалось затолкать усатого внутрь, хотя тот был очень напуган и сопротивлялся помощи. Животное не пострадало.

Ранее сообщалось, что в Москве коты стали часто выпадать из окон многоэтажек. Количество обращений к ветеринарам после наступления тепла выросло в 2 раза.