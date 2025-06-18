В Москве коты массово выпадают из окон, открытых на проветривание

В Москве коты стали часто выпадать из окон многоэтажек. Количество обращений к ветеринарам после наступления тепла выросло в 2 раза, сообщает SHOT .

У всех владельцев животных довольно похожая ситуация — питомцы выпадают из окон, когда они открыты на проветривание. У одной из жительниц Москвы кот выпал с 9 этажа и приземлился на козырек подъезда. После этого — два дня реанимации и счет в 64 тыс. рублей. Животному еще требуется сложная операция.

В том числе большую опасность представляет и вертикальное проветривание. В Екатеринбурге кот застрял в такой ловушке, начал сползать вниз, а его внутренние органы постепенно сдавливало. Спасти животное не удалось.

Для тех, кто любит и ценит своих питомцев, ветеринары предлагают два варианта, чтобы обезопасить четверолапых. Лучше установить на окнах специальные сетки «антикошка» либо «кошачьи балконы». Последние позволяют котам дышать свежим воздухом и наблюдать за миром в безопасности.