БТА: у Болгарии есть запасы бензина только на 35 дней

У Болгарии осталось запасов бензина и дизельного топлива только на 35 и более 50 дней соответственно, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство БТА.

Об этом заявил председатель болгарского агентства по государственным резервам Асена Асенова.

При этом часть запасов хранится за рубежом, в том числе в Италии, Нидерландах, Венгрии, Словакии, Греции и Румынии, и при необходимости может быть доставлена ​​в Болгарию в течение 7-45 дней.

Отмечается, что 80% резервов, которые должны контролировать частные компании, сейчас обеспечиваются «Лукойлом».

Власти Болгарии ввели дополнительные меры безопасности для защиты объектов компании «Лукойл» на территории страны, включая нефтеперерабатывающий завод «Лукойл нефтохим Бургас».

31 октября парламент Болгарии утвердил временные ограничения на вывоз дизельного и авиационного топлива из страны, мотивируя это необходимостью предотвращения спекуляций на топливном рынке, вызванных санкциями, введенными США против российской компании «Лукойл», владеющей крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом в Болгарии.

