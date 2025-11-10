Болгары защитят нефтеперерабатывающий завод в Бургасе

Болгария усилила безопасность объектов «Лукойла» после санкций США
Власти Болгарии ввели дополнительные меры безопасности для защиты объектов компании «Лукойл» на территории страны, включая нефтеперерабатывающий завод «Лукойл нефтохим Бургас», сообщает ТАСС.

Как сообщила правительственная пресс-служба, Государственное агентство национальной безопасности, МВД и Министерство обороны предприняли комплексные меры, включая контроль воздушного и водного пространства вокруг критической инфраструктуры.

Решение связано с введением санкций США против российской нефтяной компании, а также учетом недавних инцидентов на энергетических объектах в других европейских странах.

Параллельно проводится проверка соблюдения компанией требований по защите информации и промышленной безопасности.

Ранее СМИ сообщали, что Украина могла стоять за  взрывами на нефтеперерабатывающих заводах в Венгрии и Румынии.