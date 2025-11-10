Болгары защитят нефтеперерабатывающий завод в Бургасе

Власти Болгарии ввели дополнительные меры безопасности для защиты объектов компании «Лукойл» на территории страны, включая нефтеперерабатывающий завод «Лукойл нефтохим Бургас», сообщает ТАСС .

Как сообщила правительственная пресс-служба, Государственное агентство национальной безопасности, МВД и Министерство обороны предприняли комплексные меры, включая контроль воздушного и водного пространства вокруг критической инфраструктуры.

Решение связано с введением санкций США против российской нефтяной компании, а также учетом недавних инцидентов на энергетических объектах в других европейских странах.

Параллельно проводится проверка соблюдения компанией требований по защите информации и промышленной безопасности.

Ранее СМИ сообщали, что Украина могла стоять за взрывами на нефтеперерабатывающих заводах в Венгрии и Румынии.