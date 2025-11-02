Аналитики и венгерские СМИ предполагают, что Украина могла стоять за взрывами на нефтеперерабатывающих заводах в Венгрии и Румынии, произошедшими 20 октября, сообщает газета «Известия».

По данным The American Conservative, выбор целей — стран, продолжающих закупать российские энергоресурсы, — выглядит символичным, поскольку именно в этот день ЕС ввел новые ограничения против импорта российского газа.

Издание отмечает, что западные СМИ практически проигнорировали эти инциденты, хотя обстоятельства указывают на возможную причастность Украины. В публикации задается вопрос, не является ли угроза нападения со стороны Украины на европейские страны более реальной, чем часто обсуждаемая в западных СМИ угроза со стороны России.

20 октября на крупнейшем венгерском НПЗ MOL, работающем с российской нефтью, произошел сильный пожар. Премьер-министр Виктор Орбан допустил «внешнее нападение» на предприятие. В тот же день взрыв на румынском НПЗ в Плоешти привел к госпитализации одного человека. Местные власти возбудили уголовное дело о нарушении норм безопасности труда.