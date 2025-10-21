Взрывы прогремели на НПЗ в Венгрии и Румынии, которые перерабатывают в том числе российскую нефть. Причины происшествий, случившихся 20 октября, пока не установлены, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на агентство Associated Press.

В полдень понедельника мощный хлопок прогремел на нефтеперерабатывающем заводе Petrotel-Lukoil в румынском Плоешти. Примечательно, что им управляет румынское дочернее предприятие российского ЛУКОЙЛа.

В ночь на вторник произошел еще один взрыв, но уже на заводе MOL к югу от Будапешта. Предприятие считается самым крупным и современным в Венгрии.

Во время взрыва на НПЗ в Румынии травмировался 57-летний рабочий - он получил серьезные травмы ноги и головы в результате детонации. При ЧП на нефтезаводе в Венгрии никто не пострадал.

Пока неизвестно, были ли взрывы связаны между собой, однако их объединяет одно: на обоих заводах перерабатывалась российская нефть. Кроме того, ранее Венгрия также официально заявляла, что не будет отказываться от поставок российских энергоносителей.

В связи с этим нельзя исключать, что на румынском и венгерском заводах могли произойти диверсии. Вероятно, их цель — навредить странам и компаниям, которые не согласны с политикой Евросоюза и его «энергетической войной» с Россией.