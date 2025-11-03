Еврокомиссия изучает решение Болгарии ограничить топливо для самолетов

сегодня в 19:25

Представитель Европейской комиссии Олоф Джилл заявил, что Еврокомиссия анализирует решение болгарского парламента об ограничении экспорта авиационного горючего и дизельного топлива как в страны Евросоюза, так и за его пределы, на предмет соответствия законодательству единого европейского рынка, сообщает ТАСС .

По словам Джилл, Еврокомиссия взаимодействует с Болгарией и другими странами-членами ЕС для оценки потенциальных последствий данного решения.

«Еврокомиссия работает в контакте с Болгарией и другими странами ЕС, чтобы понять его возможные последствия», — сказал Джилл.

31 октября парламент Болгарии утвердил временные ограничения на вывоз дизельного и авиационного топлива из страны, мотивируя это необходимостью предотвращения спекуляций на топливном рынке, вызванных санкциями, введенными США против российской компании «Лукойл», владеющей крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом в Болгарии.

