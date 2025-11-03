Еврокомиссия изучает решение Болгарии ограничить топливо для самолетов
Фото - © Медиасток.рф
Представитель Европейской комиссии Олоф Джилл заявил, что Еврокомиссия анализирует решение болгарского парламента об ограничении экспорта авиационного горючего и дизельного топлива как в страны Евросоюза, так и за его пределы, на предмет соответствия законодательству единого европейского рынка, сообщает ТАСС.
По словам Джилл, Еврокомиссия взаимодействует с Болгарией и другими странами-членами ЕС для оценки потенциальных последствий данного решения.
«Еврокомиссия работает в контакте с Болгарией и другими странами ЕС, чтобы понять его возможные последствия», — сказал Джилл.
31 октября парламент Болгарии утвердил временные ограничения на вывоз дизельного и авиационного топлива из страны, мотивируя это необходимостью предотвращения спекуляций на топливном рынке, вызванных санкциями, введенными США против российской компании «Лукойл», владеющей крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом в Болгарии.
