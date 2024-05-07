Британия в обход санкций закупает российскую нефть

Великобритания в обход собственных санкций закупила российскую нефть на общую сумму 2,2 млрд фунтов стерлингов в прошлом году, сообщает РИА Новости .

Как пишет британское издание The Guardian, В 2023 году Лондон закупил российскую нефть из Китая, Индии и Турции, которые раньше не считались экспортерами «черного золота». При этом данные сделки официально не заключались.

По данным организации Global Witness, каждый двадцатый авиарейс в Британии осуществляется именно на российском топливе, несмотря на увеличение закупок нефти из стран Ближнего Востока.

В Global Witness отметили, что под западные санкции не попадает нефть, переработанная за пределами России. В организации назвали это отмыванием денег и призвали прикрыть лазейку. По предварительным подсчетам, это позволило Москве за год заработать свыше 100 млн фунтов стерлингов.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что российский бюджет получил сверхдоходы от продажи нефти в 2024 году, превысив ожидания властей. Нефтяные поступления в бюджет в апреле выросли с 497 млрд до 1,053 трлн рублей.