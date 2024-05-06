Bloomberg: Россия резко нарастила доходы от продажи нефти

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Российский бюджет получил сверхдоходы от продажи нефти в 2024 году

Российский бюджет получил сверхдоходы от продажи нефти в 2024 году, превысив ожидания властей, пишет Lenta.ru со ссылкой на агентство Bloomberg.

Нефтяные поступления в бюджет в апреле выросли более чем вдвое в годовом выражении — с 497 миллиардов до 1,053 триллиона рублей.

На оптимистичные показатели повлияли растущие цены на российскую нефть и ослабление рубля, указано в статье.

Всего в 2024 году Москва получит около 126 миллиардов долларов налоговых поступлений от работы нефтегазового комплекса.

По словам эксперта Bloomberg Economics Russia Алекса Исакова, эта цифра немного превышает прогнозы властей.

Ранее сообщалось, что в апреле только Индия почти на 19% нарастила закупки нефти из России по сравнению с мартом.