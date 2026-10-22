Блогера Некоглая вернут в СИЗО в Молдавии

Блогера Некоглая (Николая Лебедева) снова отправят в СИЗО в Молдавии, сообщает SHOT .

Молодого человека подозревают в торговле наркотиками. Ранее молдавский суд отправил его под домашний арест, но прокуратура это обжаловала.

Лебедева снова поместят в Пенитенциар № 13 после решения Апелляционного суда. По данной статье блогеру и другим фигурантам гроизт до до 20 лет тюрьмы.

В сентябре ранее депортированного из РФ Некоглая задержали в пригороде Кишинева вместе с 21-летней женой по подозрению в торговле наркотиками и организации притона. В его доме прошел обыск, где нашли два пакета с наркотиками на сумму более чем 2 млн рублей, весы и устройства для измельчения.

Вместе с блогером и его женой, которая является гражданской РФ, были задержаны еще 13 человек.

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