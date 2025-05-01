Братислава добилась возобновления переговоров о транзите газа через Украину

Вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар заявил, что Братислава добилась возобновления переговоров на уровне ЕС о транзите газа через Украину, сообщает РИА Новости .

«…в настоящее время уже идут переговоры о том, как возобновить поставки российского газа через Украину в Словакию и далее в Европу», — отметил он.

По его словам, процесс переговоров могут зависеть от того, как будут идти переговоры о прекращении конфликта.

В январе 2025 года истек пятилетний контракт на транзит российского газа в Европейский союз через украинскую территорию. В свете этих изменений Болгария объявила о запуске инновационного энергетического проекта. «Вертикальный газовый коридор» может стать альтернативой российским поставкам