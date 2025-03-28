Новый газовый маршрут: Болгария готовит альтернативу российским поставкам

В январе 2025 года истек пятилетний контракт на транзит российского газа в Европейский союз через украинскую территорию. В свете этих изменений Болгария объявила о запуске инновационного энергетического проекта. «Вертикальный газовый коридор» может стать альтернативой российским поставкам, пишет РБК .

По информации Bloomberg, болгарский министр энергетики Жечо Станков заявил, что в течение ближайшего месяца страна начнет реализацию так называемого «Вертикального газового коридора». Этот проект позволит транспортировать СПГ из портов Греции на территорию Украины.

Болгарское правительство рассматривает данный маршрут как перспективный и стратегически важный, способный заменить прежние схемы поставок российского газа в европейские страны. Новая инициатива должна стать ключевым элементом энергетической безопасности региона после прекращения традиционного транзита через Украину.

Операторы газотранспортных сетей семи стран — Украины, Молдавии, Румынии, Болгарии, Греции, Венгрии и Словакии — выступили с инициативой создания альтернативного маршрута поставок газа, названного «Вертикальным газовым коридором». Этот проект, рассчитанный на транспортировку 10 млрд кубометров газа ежегодно, должен стать заменой российским трубопроводным поставкам в европейские страны. Интересно, что по этому коридору может транспортироваться и российский сжиженный природный газ, поступающий через порты Греции.

Болгарская сторона уже предприняла конкретные шаги для реализации проекта, предоставив государственные гарантии по кредитам на сумму 625 млн левов (около 345 млн долларов). Согласно планам, болгарский участок этого международного газового маршрута будет полностью готов к эксплуатации к концу 2026 года.