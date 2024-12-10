Болгария не исключает прекращение транзита газа из-за санкций против ГПБ

И. о. министра энергетики Болгарии Владимир Малинов допустил, что транзит российского газа по «Балканскому потоку» может прекратиться. Такая возможность не исключается, если «Газпром» не уточнит, как будет платить, сообщает РБК со ссылкой на News.bg.

По словам Малинова, «Булгартрансгаз» находится в ожидании сообщения от российской компании по вопросу оплаты транзита «голубого топлива» из Турции через Болгарию в Сербию. Долгое время расчеты осуществлялись через Газпромбанк, пока тот не попал под санкции США.

Малинов уточнил, что если платы за транзит газа не будет, болгарский оператор может прекратить транспортировку «голубого топлива». И. о. министра энергетики Болгарии отметил, что «Газпром» должен найти выход из сложившейся ситуации, если хочет и дальше получать услугу.

Также Малинов заявил, что болгарский оператор на данный момент получил все положенные ему платежи, а у российской компании для решения вопроса «еще есть время» до 20 декабря, когда санкции США вступят в силу.

Ранее стало известно, что «Газпром» сохранил объем поставок газа в Европу в ноябре. Они осуществлялись в размере 42,3 млн кубометров в сутки.