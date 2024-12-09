«Газпром» сохранил объем поставки газа в Европу в ноябре

В ноябре 2024 года российская компания «Газпром» сохранила объемы поставок голубого топлива в европейские страны после прекращения отгрузок в Австрию, сообщает Lenta.ru .

Как пишут «Ведомости», поставки в ЕС и Молдавию по украинской газотранспортной системе в ноябре были в среднем 42,3 млн кубометров в сутки. Этот показатель близок к техническому максимуму поставок через ГИС «Суджа» в Курской области.

Через Украину в прошлом месяце было поставлено 1,27 млрд кубометров «голубого топлива» (прибавка составила 2% год к году). С начала текущего года в Европу прокачали 14,1 млрд кубометров (+6,5% год к году).

Поставки ресурса в ЕС сохраняются, несмотря на заявления о прекращении потоков газа из РФ австрийской OMV.

Ранее «Газпром» заявил о прекращении поставок с 16 ноября, потому что OMV решила взыскать с российской компании ранее присужденные арбитражем по спору с 230 млн евро в счет платежей по договору на поставку «голубого топлива» в Австрию через Украину. Источник рассказал, что OMV воспользовалась последней возможностью попробовать потребовать деньги с «Газпрома» до остановки транзита газа с 1 января следующего года.

Для компенсации исполнения решения суда OMV арестовала российский газ на указанную сумму. «Газпром» счел такое решение австрийской компании неуплатой за товар и прекратил поставки.